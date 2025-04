Marcha e concentraçom ante o cárcere do Pereiro de Aguiar

No próximo 17 de Abril, coincidindo com o Dia Internacional de apoio às Presas e Presos Políticos, Ceivar convoca umha marcha e umha concentraçom ao Centro Penitenciário do Pereiro de Aguiar, em Ourense, onde se encontram prisioneiras/os Asunción Losada Camba e Antom Garcia Matos.

A convocatória é às 17h na entrada da aldeia de Reboredo, no Pereiro de Aguiar, muito perto da prisom. Eis a localizaçom exata do lugar. Recomenda-se a todo o mundo levar colete refletante para andar pola estrada que vai até a cadeia, e evitar sançons da Guarda Civil.

Depois da concentraçom, contra a noitinha, haverá petiscos e foliada no Centro Social A Galheira, na Praça de Sam Cosmede. Nom faltes!!